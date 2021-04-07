Жителей Алтайского края предупреждают о резком подъёме воды в реках

С 7 по 9 апреля в Алтайском крае ожидается резкой подъём уровня реки Чумыш, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Продолжится подъём уровня воды, возможно достижение опасных отметок на постах: с. Карпово-2 (опасная отметка 375 см над нулём поста), с. Белоглазово (опасная отметка 520 см), свх Чарышский (опасная отметка 530 см)", – уточнили в ведомстве.

В связи с этим не исключено подтопление прибрежных территорий населённых пунктов. Местным жителям рекомендуют своевременно подготовиться к приходу большой воды.

Кроме того, ожидается превышение уровня воды на реке Алей в районе райцентра Третьяковского района – села Староалейского. По оценкам специалистов, это произойдёт 7-8 апреля.

Ранее стало известно, что талые воды с полей подтопили улицы села Староалейского в Третьяковском районе. В результате отрезанными от мира оказались пять домов. Кроме того, дорожники перекрыли движение по трассе Алейск – Безголосово – а/д К-13 из-за подтопления моста.