Эрмитаж проверят на предмет развращения детей

Государственный Эрмитаж проверят на предмет развращения несовершеннолетних. Об этом изданию "Подъём" рассказал директор учреждения Михаил Пиотровский.

По словам руководителя, авторов обращения беспокоит влияние обнажённых статуй на психику детей.

"У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", – рассказал директор учреждения.

Пиотровский не уточнил, кто был инициатором разбирательства.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал бета-тестирование приложения для ускоренной подачи жалоб на запрещённый контент в интернете.