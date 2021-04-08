Эрмитаж проверят на предмет развращения детей

Государственный Эрмитаж проверят на предмет развращения несовершеннолетних. Об этом изданию "Подъём" рассказал директор учреждения Михаил Пиотровский.
По словам руководителя, авторов обращения беспокоит влияние обнажённых статуй на психику детей.
"У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", – рассказал директор учреждения.
Пиотровский не уточнил, кто был инициатором разбирательства.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал бета-тестирование приложения для ускоренной подачи жалоб на запрещённый контент в интернете.
Комментарии
Зря не уточнил. Инициатора разбирательства нужно однозначно в дурку до конца жизни.
срочно напялить на все статуи труселя с бюзиками
Эрмитаж они проверять взялись, вы на концерты Серебрякова лучше бы посмотрели.
Это творится потому что детей сделали ИДОЛАМИ, БОГАМИ. Я люблю детей , но не нужно их ставить выше взрослых, вырастут потом эгоисты. Почему детей моего поколения в 60-70 годах прошлого века такие скульптуры и статуи не смущали и не развращали, нам детям того времени родители и педагоги почему-то смогли донести, что это искусство и ничего более и мы это понимали и правильно воспринимали.
Маразм крепчает
после того, что мои дети увидели на федеральных каналов, их ничто больше и сильнее развратить не может. Смешно когда предупреждают о вреде курения и тут же стакан водяры рот, мат и бабу раком пялят - это оказывается нормально. Сьрана-дурка
"Хто баби руки оторвал?" (с)
8.04.2021 11:07
Юс, во-во, эт они еще в Лувре не были.Там голых статуй и картин с обнаженкой видимо не видимо.Кстати о Венере-эт же еще и расчлененка!!!Но приходило ли кому-то из тамошних адиётов проверить Лувр на предмет развращения, и не только детей.Там такие толпы туристов бродят, со всего мира, и на всю эту срамоту каждый день пялятся.:\
жалобщиков на кол и вертеть до синего дыма!!!
Ой, мамочки! Да их детки каждый день в телеке такое смотрят - античные статуи в подметки не годятся! Нашли , за че переживать!
Проверять надо не эрмитаж, а жалобщиков. А, детей надо лучше учить понимать искусство. Дурной душок идёт от этих жалобщиков.
Эрмираж запретить за развоат.
Рад, что авторов инициативы не смущают Дом-2, всякие тик-ток шоу и подобные кладези целомудрия и культуры. Значит, там все хорошо
Веллера напомнило, "Лаокоон".
Наоборот туда детей водить надо, пусть видят, как выглядят нормальные человеческие тела, без поганых татуировок и пирсингов.
8.04.2021 12:43
- гость -
Наоборот туда детей водить надо, пусть видят, как выглядят нормальные человеческие тела, без поганых татуировок и пирсингов.
дополню вас, без искусствкнных губ, поп и цыцек.
Маразм крепчает с каждым годом
Слетают дети в Лувр, заедут мимоходом в Эрмитаж, насмотрятся там сраму и ну давай из своей деревни в интернетах всякое такое показывать...
Причем такое творится по всему миру, не только у нас, но и за границей тоже такие требования выдвигают. Может это от них все и пошло, наши же любят обезьянничать
кто-то изображает бурную деятельность и продвигает инициативы.
Надо же как-то отрабатывать государственную зарплату, изображать бурную деятельность и блистать
умомумищем.
Эта вся дурь идёт с запада,на востоке такими глупостями не озабочиваются
8.04.2021 13:25
- гость -
Это обычные Яжматери.. котрые от безделья не знают чем заняться...)
8.04.2021 13:12
ЭЛЕКТОРАТ
Не свисти, дорогой. Во Флоренции как стоял Давид с пращой, так и стоит. Прямо на улице, и даже духовенство католическое не шипит. А у нас поразвелись идиоты святее папы римского.
ДАже в самое махровое совковое время никто не додумался до такого. Ханжество - это не мораль, это извращение. Современное общество больно.
Если отдельные родители имеют "особый" взгляд на искусство, то вполне могут не пускать своих детей в Эрмитаж. Да и самим зачем ходить. Решение проблемы.
Странно, у нас в 1 классе были уроки сексуального воспитания. На них мы узанавали откуда берутся дети! Спасибо, тебе мой учитель, если бы не ты, то я бы не знал что мне делать!