Прокуратура добилась возобновления уголовного дела против алтайского единоросса

Прокуратура добилась возобновления уголовного дела в отношении депутата райсовета Советского района от фракции "Единая Россия" Максима Шаталова. Суд поддержал апелляцию ведомства, которое было недовольно прекращением делопроизводства по подозрению в махинациях с углём.
Напомним, что, по версии следствия, в 2017-2020 годах Шаталов, будучи главой МУП "Тепловик", незаконно участвовал в предпринимательской деятельности управляя фактически принадлежавшим ему ООО "Транспортная компания "Совтранс", предоставляя организации льготы на поставку угля. Всего при его посредничестве с фирмой заключили более 60 договоров на общую сумму около 6 млн рублей.
Депутату грозило до двух лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности, однако в 2021 году уголовное дело внезапно прекратили. С этим решением не согласился прокурор Советского района Сергей Суханов, который направил жалобу в районный суд.
Как пишет "Банкфакс", в результате требования ведомства удовлетворили и направили дело на новое разбирательство – теперь рассматривать его будут в Алтайском краевом суде.
Комментарии
Удивили. С кого то налоги реально дерут в три шкуры - а кто то просто декларацию и денежку заносит в инспекцию, и не платит положенное!
Почему у нас приюты для животных состоят на учете в ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам ??? Хватит уже взятки отмывать!!!! Силовики почему бездействуют!!!!
однако в 2021 году уголовное дело внезапно прекратили
так выборы-ж, а запасного ер-овца на участке нету
теперь срочно прийдется искать замену....