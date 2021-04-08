Прокуратура добилась возобновления уголовного дела против алтайского единоросса

Прокуратура добилась возобновления уголовного дела в отношении депутата райсовета Советского района от фракции "Единая Россия" Максима Шаталова. Суд поддержал апелляцию ведомства, которое было недовольно прекращением делопроизводства по подозрению в махинациях с углём.

Напомним, что, по версии следствия, в 2017-2020 годах Шаталов, будучи главой МУП "Тепловик", незаконно участвовал в предпринимательской деятельности управляя фактически принадлежавшим ему ООО "Транспортная компания "Совтранс", предоставляя организации льготы на поставку угля. Всего при его посредничестве с фирмой заключили более 60 договоров на общую сумму около 6 млн рублей.

Депутату грозило до двух лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности, однако в 2021 году уголовное дело внезапно прекратили. С этим решением не согласился прокурор Советского района Сергей Суханов, который направил жалобу в районный суд.

Как пишет "Банкфакс", в результате требования ведомства удовлетворили и направили дело на новое разбирательство – теперь рассматривать его будут в Алтайском краевом суде.