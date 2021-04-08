Пособия по безработице в России начали выплачивать по-новому

В России с 8 апреля вступили в силу изменения правил выплаты пособий по безработице. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка", – сказано в тексте документа.
В правительстве объяснили, что максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля пособия на детей от трёх до семи лет начали рассчитывать по-другому. Теперь размер господдержки ранжируют. Итоговая сумма выплат зависит от благосостояния семьи. При расчёте учитывают зарплаты, пенсии, стипендии, автомобили и квартиры.
Комментарии
Благодетели. 60% от 12 130 рублей будет явно больше 5 000 рублей. И пособие будет выплачиваться только 6 месяцев, а раньше был год. Даже на пособиях решили сэкономить. Ненасытные.
И оно уже вступило в сыои права.
8.04.2021 13:58
- гость -
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Вам бы знать, сколько бездельников, принципиально не желающих трудиться, получало эти пособия... Почти все, кто от службы занятости приходил, просили: "напишите отказ!",
Это что значит? Это то, что паразит идёт в службу занятости, если его никуда не взяли и снова мы, налогоплательщики его содержим год...
Я знаю. Также, я знаю, что таких в разы меньше! И направления дают очень часто не вникая в суть требований и работодателя и соискателя.
"И пособие будет выплачиваться только 6 месяцев"
оно в 2020м уже выплачивалось 6 месяцев
И направления дают очень часто не вникая в суть требований и работодателя и соискателя.
дада, образование не высшее, а в требованиях высшее, зачем такое заведомо провальное направление тогда, конечно отказ будет.
При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей
и зачем все процЕнтами запутали
написали бы прямо - первые 3 месяца 12130, вторые три месяца - 5000.
12130 это 75% от зарплаты в 16174
5000 это 60% от зарплаты 8333
Митенька ржевский
Вам бы знать, сколько бездельников, принципиально не желающих трудиться, получало эти пособия...
если предыдущий заработок был 0, то от 0 и 100% пособия будет тоже 0, а уж 75% и подавно )))