Пособия по безработице в России начали выплачивать по-новому

В России с 8 апреля вступили в силу изменения правил выплаты пособий по безработице. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка", – сказано в тексте документа.

В правительстве объяснили, что максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля пособия на детей от трёх до семи лет начали рассчитывать по-другому. Теперь размер господдержки ранжируют. Итоговая сумма выплат зависит от благосостояния семьи. При расчёте учитывают зарплаты, пенсии, стипендии, автомобили и квартиры.