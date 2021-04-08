Барнаулец наткнулся на мошенников при продаже машины через интернет

53-летний житель Барнаула обратился в полицию и сообщил о том, что стал жертвой мошенников. Мужчина лишился 90 тысяч рублей.

Горожанин объяснил, что разместил на сайте объявление о продаже автомобиля Renault Logan. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и изъявил желание купить машину. На предложение перевести задаток в размере 49 тыс. рублей продавец согласился. Владелец иномарки пошёл к банкомату и начал следовать указаниям покупателя, после чего выяснилось, что он перечислил аферисту 90 тыс. рублей со своего счёта, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам "вклады под высокий процент". Клиентам начали приходить СМС-сообщения, в которых содержатся ссылки на подложный сайт, оформленный в стиле банка.