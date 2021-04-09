Дерево, камни и зелень. Как в Барнауле строят "скандинавский" квартал с двором-парком

Строительство ЖК "Ютссон" / Фото: "Адалин"

Посидеть с чашечкой кофе на собственной террасе, прогуляться с друзьями по амфитеатру, побегать с ребёнком в дубовой роще – всё это будет доступно новосёлам сити-квартала "Ютссон". Его возводит компания "Адалин" на ул. Пролетарской, 151. По замыслу девелопера главной особенностью микрорайона станет закрытый двор-парк в североевропейском стиле. Какие ещё сюрпризы застройщик приготовил для жильцов – в материале amic.ru.

Парк над парковкой

Сити-квартал "Ютссон" рассчитан почти на 700 семей. Он будет состоять из трёх многоэтажных корпусов переменной этажности. Девелопер обещает, что все дома сдадут в эксплуатацию одновременно: так все новосёлы смогут заехать в квартиры, и им не придётся наблюдать из окон за работой строительной техники.

Также жильцам уже к моменту сдачи домов будет доступен двухуровневый подземный паркинг. Его возводят в центре квартала, но сделают "невидимым" – всю территорию над паркингом превратят в огромный двор-парк.

Двор "Ютссона" выполнен в североевропейском стиле и разделён на несколько зон. Предусмотрены детские игровые площадки с качелями-гнёздами, на которых можно не только сидеть, но даже лежать, а также батуты, детский скалодром, деревянные игровые комплексы.

Девелопер запроектировал даже амфитеатр – зону отдыха, где есть терраса, шезлонги, скамьи, гамаки. Предусмотрен и спортивный блок с тренажёрами для воркаута (уличная гимнастика), площадкой для игр в настольный теннис. Многие элементы благоустройства выполнены из дерева – это не только красиво, но и долговечно.

Для покрытия двора "Адалин" использует как асфальт, так и газон, экоплитку, резиновую крошку, террасную доску, песок и даже кору деревьев. Эти натуральные материалы будут сочетаться с камнями-валунами, которые девелопер привезёт из Горного Алтая.

"В квартале будет много зелени (застройщик высадит десять видов деревьев, а также кустарники и многолетние цветы, – прим. ред.), даже территорию соседнего ЖК (25-этажный дом на ул. Пролетарской, 165, – прим. ред.) мы не будем огораживать забором, а зонируем зеленью", – отмечают в компании.

Квартиры с личным "двором"

Дома в квартале запроектированы кирпичные и монолитно-кирпичные. Все подъезды в корпусах будут сквозными: есть выход на улицу и во внутренний двор.

В жилом комплексе предусмотрены квартиры разнообразных планировок – от студий до четырёхкомнатных. В больших помещениях застройщик предусмотрел уже полюбившиеся барнаульцам мастер-зоны. Это особое зонирование помещения, благодаря которому в спальне появится собственный санузел и просторная гардеробная. Впервые мастер-зоны "Адалин" использовал в ЖК "Марс", а потом повторил и в авторском доме One Loft.

"Жилье рассчитано на разную категорию людей – 25, 35, 45 и 65 лет. Все квартиры сдадут со стяжкой, оштукатуренными и ошпатлеванными стенами, то есть под чистовую отделку. В комнатах – горизонтальная разводка отопления. Для кондиционеров на балконах сделаны специальные короба: так техника не портит фасады домов", – говорят в компании.

В некоторых квартирах на первых этажах предусмотрены даже собственные "мини-дворы" – открытые огороженные террасы, выйти на которые можно из комнаты. По словам представителей компании, подобные проекты сейчас популярны в соседних городах, но в Барнауле пока практически не представлены.

"В Новосибирске такие квартиры охотно берут семьи с детьми – у них есть возможность выставить сушилку, поставить "горку". Площадь террас – шесть-девять квадратных метров. Покрытие – плитка, но люди также могут постелить искусственный газон. Удобно в летнее время – вышел с кухни почти во "двор", можно поставить столик и поужинать", – говорят специалисты "Адалина".

Двухуровневая подземная парковка в квартале рассчитана на 190 автомобилей. Также вдоль переулков Радищева и Циолковского, улиц Интернациональной и Пролетарской предусмотрены гостевые парковки.

Ещё одна особенность ЖК – это памятник архитектуры, который расположен между двумя домами "Ютссона" (ул. Интернациональная, 150). Девелопер выкупил его и отреставрировал. На первом этаже планируют разместить кафетерий или барбершоп, а на втором – коммерческие помещения.

Сдать "Ютссон" девелопер намерен в первом квартале 2023 года. Несмотря на то, что до окончания работ почти два года, в жилом комплексе продано и забронировано уже две трети квартир.

"Квартал будет знаковым для этой части города, – говорят в компании – уже сейчас мы видим у покупателей большой интерес к недвижимости".

Застройщик ООО "АдалинИнвест"

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а

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