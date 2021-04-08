Труп мужчины обнаружили возле моста в Змеиногорске

Труп мужчины обнаружили в Змеиногорске в районе улиц Лелеснова и Строителей. Тело находилось около моста, который ведёт на улицу Ползунова с улицы Лелеснова, рядом со Старковской плотиной.

Как сообщает "Змеиногорский вестник", обстоятельства смерти выясняются, однако на фотографиях видно, что тело сильно обморожено и лежит прямо на снегу.

Напомним, что в ноябре 2020 года под Бийском в лесу обнаружили обгоревший труп мужчины. Тело нашли во время тушения лесного пожара у посёлка Первомайского. Известно, что мужчина уехал в лес на велосипеде.