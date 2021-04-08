В Барнауле расширят проезд к ЖК "Адмирал"

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В Барнауле дорожники решают проблему с проездом к ЖК "Адмирал". Зимой попасть к комплексу можно с улицы Балтийской и Северного Власихинского проезда, но весной второй путь размыло.

Поскольку нагрузка на улицу Балтийскую увеличилась, участок решено расширить путём выемки намокшего грунта и подсыпки инертными материалами. Это временная мера. В мэрии уточнили, что строительство дороги по проезду Северному Власихинскому завершится к сентябрю.

Ранее в городской администрации отвечали на жалобы барнаульцев в соцсетях. Жители краевой столицы выражали негодование по поводу состояния Северного Власихинского проезда, который больше напоминает болото. Там застревают машины, а некоторые автомобилисты остаются без бамперов.