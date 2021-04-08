Клин первых журавлей заметили в Алтайском крае

Первых журавлей заметили в Алтайском крае. Видеозапись одной из первых стай мигрирующих птиц опубликовали в паблике "Усынови заказник".

"Наконец дождались! Ясный солнечный день, и тут знакомые крики журавлей! Полсотни птиц вернулись на родину, оглашая округу своим криком! Каждый день весны дарит что-нибудь новое – встречайте!", – пишет автор видеозаписи.

Немногим ранее журавлей заметили в Кулундинском районе – местная жительница наблюдала большой клин.

Напомним, что ранее орнитолог Алексей Эбель на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал фото вернувшихся в регион белых цапель. Их заметили в Угловском районе.