На улицы Барнаула возвращают лавочки

В Барнауле приступили к расстановке скамеек на улицах города. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

"Вчера рабочие установили 16 скамеек на аллее по пр. Ленина, от ул. Мало-Тобольской до ул. Партизанской, сегодня (8 апреля) до конца дня планируется установить 20 скамеек на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской", – говорится в сообщении.

Перед началом сезона лавочки помоют и в случае необходимости отремонтируют. Отмечается, что всего на обслуживании МБУ "Благоустройство и озеленение" находится 474 скамьи. Установить их планируют до конца апреля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле предложили организовать постоянные площадки для выступлений уличных музыкантов. Концерты начнутся в мае.