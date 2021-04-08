На улицы Барнаула возвращают лавочки

В Барнауле приступили к расстановке скамеек на улицах города. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
"Вчера рабочие установили 16 скамеек на аллее по пр. Ленина, от ул. Мало-Тобольской до ул. Партизанской, сегодня (8 апреля) до конца дня планируется установить 20 скамеек на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской", – говорится в сообщении.
Перед началом сезона лавочки помоют и в случае необходимости отремонтируют. Отмечается, что всего на обслуживании МБУ "Благоустройство и озеленение" находится 474 скамьи. Установить их планируют до конца апреля.
Ранее сообщалось, что в Барнауле предложили организовать постоянные площадки для выступлений уличных музыкантов. Концерты начнутся в мае.
Комментарии
Там будут сидеть учителя и врачи.
Эксперты и политтехнологи научат волонтёров "Единой России" выигрывать выборы
8 апреля 2021 г., 17:04, ИА "Амител"
Большинство участников предварительного голосования в партии – добровольцы, учителя и врачи.
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Учителя
Исключены из учебников литературы-"Повесть о настоящем человеке" Б. Полевого и "Как закалялась сталь" Н. Островского. Не изучается стихотворение Маяковского "Стихи о советском паспорте". Исключены стихи революционных поэтов, например, Демьяна Бедного, Эдуарда Багрицкого.
Врачи
Стоимость препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» — самого дорогого лекарства в мире — завышена более чем в две тысячи раз.(более 150 млн.руб.)