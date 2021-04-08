Движение на участке улицы Лазурной в Барнауле перекрыли из-за ремонта

С 8 апреля в Барнауле перекрыли движение по всей ширине проезжей части на улице Лазурной в районе пересечения с Власихинской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула сообщили, что это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на дороге, вызванных просадкой грунта. Время окончания работ специалисты уточнят позднее. Участников дорожного движения просят быть внимательными, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что дорожники расширят проезд к ЖК "Адмирал" по улице Балтийской. Нагрузка на этот участок возросла из-за того, что путь со стороны Северного Власихинского проезда размыло.