Более 100 человек собрались, чтобы помещать будущему ЖК на "парковке" в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 100 жильцов многоэтажек на улице Гущина, 157а, 150/3 (ЖК "Аврора) и 150/4 собрались по поводу планируемой постройки нового здания между высотками № 150/3 и 150/4. Жители недовольны планами застройщика на возведение нового строения на месте стихийной парковки — они уверены, что оно лишит их солнечного света, а окна квартир будут выходить "друг на друга".

Как сообщают корреспонденты amic.ru, побывавшие на месте собрания, жильцы собираются обратиться в Роспотребнадзор, который может счесть такое близкое расположение противоречащим нормам. Кроме того, они готовы влиять на ситуацию через депутатов и общественность.

При этом изначально при строительстве ЖК "Аврора" застройщик обещал благоустроить парковку и зеленую зону для прогулок, однако изменил свои планы. Но сейчас, по информации, размещённой на публичной кадастровой карте, между домами на № 150/3 и № 150/4 по ул. Гущина действительно выделена территория для строительства высотного дома. Площадь – 0,12 га. Работать на ней планирует компания "Регионстрой". Фирма уже получила разрешение на строительство девятиэтажного дома на 44 квартиры. Проект прошел экспертизу.

На месте собралось не менее 100 человек, а возле массового собрания дежурят полицейские.

Напомним, что ранее 430 жильцов пожаловались мэру Барнаула Вячеславу Франку на незаконное строительство высотки. В обращении они настаивают, что стройка противоречит градостроительным нормативам.