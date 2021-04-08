Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла россиян от поездок за границу

Российским туристам посоветовали отменить поездки за границу и планировать отдых в ближайшее время внутри страны. По мнению главы Роспотребнадзора Анна Попова, выезжающие рискуют "зависнуть" на карантине из-за коронавируса.

По ее словам, по многим заграничным направлениям сейчас наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусной инфекцией. Как отметила Попова в эфире радио "КП", туризм внутри России сейчас активно развивается и ничем не уступает отдыху в других странах.

Отдельно Попова выделила Африку – по ее мнению, ехать туда нельзя из-за опасности заразиться не только COVID-19, но и малярией и лихорадкой Денге.

Напомним, что ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев посоветовал провести 2021 год в России. По его мнению, ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.