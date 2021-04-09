Река Белокуриха эпично вскрылась на Алтае

Фото: Анна Наседкина / vk.com/kurort22

Ледоход начался на реке Белокуриха в Алтайском крае вечером 8 апреля. Местная жительница успела снять самое начало стихии на камеру, сообщает паблик "Курорт22" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сход воды с гор в речку Белокуриху, удалось заснять самое начало: реку словно прорвало, бурный поток воды и снега, с крутящимися в нём брёвнами устремился в сторону города", – написали в сообществе.

Там также отметили, что кадры были получены на терренкуре "Старая мельница" и по пути к отелю "На камушках". При этом уже в пятницу, 9 апреля, течение там не такое стремительное.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности из-за паводка ввели в восьми районах Алтайского края. Но обстановка в регионе остаётся стабильной.