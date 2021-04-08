Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в восьми районах Алтайского края

Несмотря на то, что паводковая ситуация в Алтайском крае стабильна, в восьми районах ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В данный момент такое решение приняли главы Чарышского, Краснощёковского, Локтевского, Петропавловского, Курьинского, Усть-Калманского, Шипуновского, Третьяковского районов. Это связано с активным снеготаянием, подтоплением талыми водами, ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня воды в реке Алей.

В населённых пунктах, которые находятся в зоне риска, идёт подготовка. По мере необходимости населению оказывают помощь, организовывают перевозку людей через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест.

Людям, чьи дома попадают в зону подтопления, рекомендуют следить за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что в нескольких селах Алтайского края вода уже добралась до жилых домов и проезжих частей, однако в региональном главке МЧС эту информацию не подтвердили.