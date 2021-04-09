Часть улицы Лазурной в Барнауле открыли для движения

Дорожники открыли движение по чётной стороне улицы Лазурной от Власихинской до проезда Южного Власихинского. Движение в обратную сторону возле ТЦ "Лента" по-прежнему ограничено, предупреждает пресс-центр мэрии.

Ограничения на участке начали действовать с четверга, 8 апреля. Причина – ремонт полотна из-за провала грунта. При этом точные сроки окончания работ пока неизвестны. Участников дорожного движения просят быть внимательными на участке, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Напомним, в Алтайском крае из-за паводка остаются закрытыми участки трёх дорог: Алейск – Безголосово – а/д К-13; Калининский – Сибирячиха – Александровка и на подъезде к селу Нижнеозёрскому в Усть-Пристанском районе.