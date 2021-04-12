Мэрия рассказала, что ждёт Барнаул во время двухлетнего ремонта моста на Новом рынке

Весной 2022 года в Барнауле начнётся ремонт моста над железнодорожными путями рядом с Новым рынком. Работы на объекте продлятся два года и обойдутся в 1,3 миллиарда рублей. На время реконструкции придётся перекрыть движение по проспекту Ленина и отказаться от электротранспорта в центральной части города. Проложить новые трамвайные рельсы, чтобы город не "задыхался" во время ремонта от пробок, власти не могут. На это попросту нет денег. В мэрии Барнаула ответили amic.ru на главные вопросы о масштабной стройке и объяснили, что ждёт пассажиров общественного транспорта.

Почему нельзя не перекрывать движение по мосту полностью?

Из-за сложности объекта. Якобы чтобы провести реконструкцию путепроводa, необходимо полностью разобрать пролёты моста. Кроме того, придётся переложить надземные, воздушные и подземные коммуникации. Иного способа реставрации объекта, который бы позволил не перекрывать движение на два года, у властей нет даже теоретически. Хотя в мэрии Барнаула отметили: закончить ремонт можно было бы и быстрее, но для этого пришлось бы остановить движение по железнодорожному полотну (что, конечно же, невозможно). Поэтому РЖД предоставят для работ "окна" по несколько часов в сутки.

Построят ли временный мост рядом для движения автомобилей?

Нет. В мэрии объяснили, что это очень дорого. При этом рядом с мостом находится ещё один пятипролётный путепровод. Его планируют использовать для пешеходов. А вот пустить по нему автомобили невозможно из-за ограничения по грузоподъёмности.

Что будет с общественным транспортом?

На время реконструкции путепровода трамвайные пути и линии контактной сети троллейбусов демонтируют. После строительства моста на нём установят новые пути и линии для троллейбусов. Сейчас по путепроводу курсируют трамваи № 1, 4 и 7. Специалисты мэрии рассматривают возможность строительства депо рядом с ТРЦ "Пионер". Пассажиры смогут по временному мосту пройти до остановки у Дома быта и пересесть на другой общественный транспорт.

Изменят ли схему движения трамваев?

Самый очевидный вариант – когда трамваи выезжают с проспекта Красноармейского, поворачивают на Строителей и дальше уходят на улицу Советской Армии – не реализуем. В мэрии города эту возможность обсуждали, но из-за дороговизны от идеи пришлось отказаться.

"Указанные мероприятия (имеется в виду схема движения трамваев, – прим. авт.) обеспечили бы более удобную и быструю доставку пассажиров. Однако учитывая высокую стоимость реализации проекта и дефицит бюджетных средств города Барнаула, реализовать данные мероприятия не представляется возможным", – объяснили в администрации Барнаула.

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По мосту на Новом рынке ежедневно проезжает от 15 до 45 тысяч автомобилей. Из-за перекрытия участка на два года поток машин необходимо распределить по другим улицам города. Сейчас специалисты АлтГТУ рассматривают два варианта движения. Вариант первый: через площадь Октября (или улицу Пионеров) выехать на проспект Калинина, а уже дальше вернуться на проспект Ленина через Аносова, Космонавтов и улицу Северо-Западную. Второй вариант: направить автомобильный поток через Строителей и дальше по Павловскому тракту. Как именно, предположительно, будет ходить транспорта на время ремонта – смотрите на карте ниже.

Сделают ли "выделенки" для общественного транспорта проспекте Калинина или Строителей, для того чтобы разгрузить трафик на время ремонтных работ?

Не исключено. В ближайшее время представители мэрии краевой столицы встретятся с перевозчиками и обсудят эту идею. На время перекрытия Ленина альтернативными путями движения в центральную часть города, минуя реконструируемый участок, будут проспект Калинина, Строителей, также возможен объезд через шоссе Ленточный Бор по улице Загородной и Змеиногорскому тракту.

"Схемы движения общественного транспорта будут изменены. Более детальная организация дорожного движения в настоящее время не утверждена и находится на стадии разработки", – добавили в администрации города.

А почему вообще нужно ремонтировать мост?

Он находится в аварийном состоянии. Объект включили в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас уже готова проектно-сметная документация. Общая стоимость работ составит около 1,3 миллиарда рублей. Подробнее о ремонте путепровода и о том, почему он может привести к транспортному коллапсу в Барнауле, – читайте в нашем материале "На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года".