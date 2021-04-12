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Мэрия рассказала, что ждёт Барнаул во время двухлетнего ремонта моста на Новом рынке

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Реконструкция путепровода на проспекте Ленина начнётся в 2022 году и приведёт к транспортной катастрофе
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Весной 2022 года в Барнауле начнётся ремонт моста над железнодорожными путями рядом с Новым рынком. Работы на объекте продлятся два года и обойдутся в 1,3 миллиарда рублей. На время реконструкции придётся перекрыть движение по проспекту Ленина и отказаться от электротранспорта в центральной части города. Проложить новые трамвайные рельсы, чтобы город не "задыхался" во время ремонта от пробок, власти не могут. На это попросту нет денег. В мэрии Барнаула ответили amic.ru на главные вопросы о масштабной стройке и объяснили, что ждёт пассажиров общественного транспорта.

Почему нельзя не перекрывать движение по мосту полностью?

Из-за сложности объекта. Якобы чтобы провести реконструкцию путепроводa, необходимо полностью разобрать пролёты моста. Кроме того, придётся переложить надземные, воздушные и подземные коммуникации. Иного способа реставрации объекта, который бы позволил не перекрывать движение на два года, у властей нет даже теоретически. Хотя в мэрии Барнаула отметили: закончить ремонт можно было бы и быстрее, но для этого пришлось бы остановить движение по железнодорожному полотну (что, конечно же, невозможно). Поэтому РЖД предоставят для работ "окна" по несколько часов в сутки.

Построят ли временный мост рядом для движения автомобилей?

Нет. В мэрии объяснили, что это очень дорого. При этом рядом с мостом находится ещё один пятипролётный путепровод. Его планируют использовать для пешеходов. А вот пустить по нему автомобили невозможно из-за ограничения по грузоподъёмности.

Что будет с общественным транспортом?

На время реконструкции путепровода трамвайные пути и линии контактной сети троллейбусов демонтируют. После строительства моста на нём установят новые пути и линии для троллейбусов. Сейчас по путепроводу курсируют трамваи № 1, 4 и 7. Специалисты мэрии рассматривают возможность строительства депо рядом с ТРЦ "Пионер". Пассажиры смогут по временному мосту пройти до остановки у Дома быта и пересесть на другой общественный транспорт. 

Изменят ли схему движения трамваев?

Самый очевидный вариант – когда трамваи выезжают с проспекта Красноармейского, поворачивают на Строителей и дальше уходят на улицу Советской Армии – не реализуем. В мэрии города эту возможность обсуждали, но из-за дороговизны от идеи пришлось отказаться.

"Указанные мероприятия (имеется в виду схема движения трамваев, – прим. авт.) обеспечили бы более удобную и быструю доставку пассажиров. Однако учитывая высокую стоимость реализации проекта и дефицит бюджетных средств города Барнаула, реализовать данные мероприятия не представляется возможным", – объяснили в администрации Барнаула.

***

По мосту на Новом рынке ежедневно проезжает от 15 до 45 тысяч автомобилей. Из-за перекрытия участка на два года поток машин необходимо распределить по другим улицам города. Сейчас специалисты АлтГТУ рассматривают два варианта движения. Вариант первый: через площадь Октября (или улицу Пионеров) выехать на проспект Калинина, а уже дальше вернуться на проспект Ленина через Аносова, Космонавтов и улицу Северо-Западную. Второй вариант: направить автомобильный поток через Строителей и дальше по Павловскому тракту. Как именно, предположительно, будет ходить транспорта на время ремонта – смотрите на карте ниже.

Сделают ли "выделенки" для общественного транспорта проспекте Калинина или Строителей, для того чтобы разгрузить трафик на время ремонтных работ?

Не исключено. В ближайшее время представители мэрии краевой столицы встретятся с перевозчиками и обсудят эту идею. На время перекрытия Ленина альтернативными путями движения в центральную часть города, минуя реконструируемый участок, будут проспект Калинина, Строителей, также возможен объезд через шоссе Ленточный Бор по улице Загородной и Змеиногорскому тракту.

"Схемы движения общественного транспорта будут изменены. Более детальная организация дорожного движения в настоящее время не утверждена и находится на стадии разработки", – добавили в администрации города.

А почему вообще нужно ремонтировать мост?

Он находится в аварийном состоянии. Объект включили в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас уже готова проектно-сметная документация. Общая стоимость работ составит около 1,3 миллиарда рублей. Подробнее о ремонте путепровода и о том, почему он может привести к транспортному коллапсу в Барнауле, – читайте в нашем материале "На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.04.2021 07:34
- гость -

"Работы на объекте продлятся два года" - кто-нибудь спросил у них почему такой большой срок?
Или за срок короче сложно освоить 1,3 миллиарда рублей?

12.04.2021 07:35
- гость -

А может ущерб городу превысит убытки РЖД

12.04.2021 07:44
тю!

по путепроводу курсируют трамваи № 1, 4 и 7.

В мэрии даже не знают трамвайные маршруты! А № 3 куда дели? Ремонтёры, блин!

12.04.2021 08:03
- гость -


12.04.2021 07:44
тю!


Тютюня, был бы немного умнее, то не показывал бы свою глупость так явно. 3 идет от Северо-западной и на мост не заезжает, а уходит на Кулагина.

12.04.2021 08:03
1

вот все для людей

12.04.2021 08:05
Павлик Морозов

А вот пустить по нему автомобили невозможно из-за ограничения по грузоподъёмности.

Что,даже газельку с пассажирами не выдержит? Я в начале нулевых слышал,что его спроектировали и построили кривыми руками,поэтому этот мост никогда работать не будет .Выходит,не зря люди болтали..

12.04.2021 08:21
Гость

Нельзя перекрывать так надолго без альтернативы
Город и так вымирает

12.04.2021 08:26
- гость -

"""Пассажиры смогут по временному мосту пройти до остановки у Дома быта и пересесть на другой общественный транспорт. """

Году примерно в 1970 или около того было то же самое! Тогда такого шикарного моста, как на пр. Калинина, не было, поэтому автобусы доходили до Радиозавода, люди шли пешком по пешеходным мостам через пути, на Жилплощадке садились на автобусы и ехали дальше.

К комфорту были менее привычными, а и собственный автомобиль был вообще редкостью. Народ был более выносливым и понимающим.

12.04.2021 08:26
- гость -

А может мэрия объясник, куда и зачем они закопали несколько миллионов для реставрации малого моста? Они же по нему хотели трамваи вроде как запускать, а теперь грузоподъемность не позволчет? Зачем он тогда вообще нужен? Врут а мэрии в очередной раз и не краснеют.

12.04.2021 08:28
- гость -

"""Что,даже газельку с пассажирами не выдержит? Я в начале нулевых слышал"""

Во второй половине 80-х по нему шла половина потока грузовиков с пр. Калинина. Тогда расширяли ж.д. выемку и удлиняли тот мост. Половина потока шла по ремонтируемому мосту, половина по этому, построенному как раз для того случая.

12.04.2021 08:32
- гость -

Чуть раньше, лет 5 назад, нельзя было подумать про возможную реконструкцию этого моста и предусмотреть альтернативные маршруты: тоннель или путепровод через жд вокзал, например?

12.04.2021 08:36
- гость -

12.04.2021 08:32
- гость -

Они временщики

12.04.2021 08:39
- гость -

Проще заплатить коллегам из Китая, новый мост будет уже через 2 недели. Но нет же, мы легких путей не ищем.

12.04.2021 08:40
- гость -

А нельзя временную дорогу через рельсы просто без моста сделать, ну хоть для автобусов?

12.04.2021 08:51
- гость -

21 век жопоруки - 2 года жил писец

12.04.2021 08:53
- гость -

12.04.2021 08:03 - гость -

3 идет от Северо-западной и на мост не заезжает, а уходит на Кулагина.
... А каким образом он попадает на Кулагина? По воздуху? Проедь по маршруту и посмотри в окно.

12.04.2021 08:54
- гость -

Калапса не будет. Нужно провести честный аукцион.

12.04.2021 08:55
- гость -

А каким образом он попадает на Кулагина? По воздуху? Проедь по маршруту и посмотри в окно.


там насыпь

12.04.2021 08:58
готовимся к апокалипсису

Где 2 года, там и 3. А может,4.

12.04.2021 09:01
- гость -

12.04.2021 08:39
- гость -
Тут своя схема, каждый месяц финансирование, щипай доход в течении 2 лет, а зная предыдущие стройки тут обязательно будут и дополнительные работы, можно еще из бюджета тащить. Предлагаю ставить ставки азартным на сколько повысится смета в конечном итоге процентам. 40%?

12.04.2021 09:12
Гость

3 маршрут через мост не ходит, все правильно написали

12.04.2021 09:13
- гость -

А мэрия не рассматривает вариант ограничения транспортного потока в центре города?
Как это давно уже начали делать в разных городах мира, например, в Пекине.


Т.е. вариант с четными не четными номерами - очень неплохой.
Хотя можно подумать и похожие варианты.
ГАИшникам первое время придется поработать, выписывая штрафы направо и налево, т.к. многие водятлы посчитают, что правила их не касаются, но потом привыкнут (как с масками и прочими ограничениями в 2020). Опять же казну пополнить штрафами.

12.04.2021 09:15
- гость -

Осенью у вас последний шанс главу города и депутатов, которые его назначали, отправить в отставку. Иначе толку не будет.

12.04.2021 09:22
- гость -

12.04.2021 09:15
- гость -
Это откуда же так хорошо видны наши шансы?Ты кто, советчик?

12.04.2021 09:25
- гость -

12.04.2021 09:13
- гость -

Когда ума нет что-то сделать , то самый выход - запрещать

12.04.2021 09:29
- гость -

Видны! Чиновникам они не видны, да народ уже до полной ручки довели своим беспределом и воровством. 40 миллионов они найти не могут, зато всякие Барнаулкапстрои спасать и взятки брать, они могут. Это они в переди планеты всей.

12.04.2021 09:32
- гость -

12.04.2021 09:25
Просвещение никто не отменял.
Если интересно, то поизучайте мировой опыт от Лондона до Пекина.
Есть вещи, который объективно решаются только ограничениями, т.к. у дорог в городах есть предел пропускной способности.
Если ампутировать (ну или просто в гипс временно положить) одну руку, то как бы не хорохорился человек, а жить станет сложнее и придется отказаться от кое-чего.

Думайте головой.

12.04.2021 09:36
- гость -

Лучше сделать искусственный жд тоннель. Делаем тоннель со смещением от моста. Затем пускаем машины по верху тоннеля, а далее продляем тоннель уже под мостом и делаем еще одну дорогу над второй частью от тоннеля. По итогу будет 8 полоска с трамвайной линией. То что доктор прописал

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