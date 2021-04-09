10 км Чуйского тракта расширят до четырёх полос в Алтайском крае

Ещё два участка Чуйского тракта общей протяжённостью 10 км станут четырёхполосными, рассказали amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай". Масштабные работы стартуют в 2021 году.

"Первый участок находится в Тальменском районе (143-150 км). Он станет продолжением четырёхполосной дороги, построенной в 2019 году на маршруте от Барнаула в сторону Новосибирской области. Проезжую часть на данном участке расширят до 14 м: четыре полосы по 3,5 м каждая, – уточнили в ведомстве. – Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки разделят металлическими барьерными ограждениями, построят разворотные петли в районе Новоеловской птицефабрики и на 149-м км трассы, вблизи райцентра".

Кроме того, четырёхполосными сделают трёхкилометровый участок перед въездом в Бийск со стороны Барнаула – с 341 по 344 км. Работы включают в себя переустройство коммуникаций, усиление несущей способности грунта и подготовку трехметровую насыпи.

Напомним, в 2021 году также начнут ремонтировать пять участков общей протяжённостью свыше 40 км в Алтайском крае. Осенью введут в строй обновлённый восьмикилометровый обход Павловска. Также в первоочередные задачи по ремонту на 2021 год включили участки у села Закладное Романовского района (225-229 км), от села Мамонтово в сторону Кулунды (178-185 км), рядом с селом Буканским (с 158 по 167 км) и 13-километровый отрезок на подъезде к Кулунде.