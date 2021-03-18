Более 40 км третьей федеральной трассы отремонтируют в Алтайском крае

Пять участков обшей протяжённостью свыше 40 км начнут ремонтировать в 2021 году в Алтайском крае, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

"Осенью введут в строй обновлённый восьмикилометровый обход Павловска: чтобы дорога лучше справлялась с существующей нагрузкой, основание усилят по технологии холодной регенерации, затем уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, обочины укрепят, заменят знаки, установят 1,6 км барьерного ограждения и нанесут разметку из долговечного термопластика. Аналогичные работы пройдут на участке у села Закладное Романовского района (225-229 км)", – уточнили в ведомстве.

Также в первоочередные задачи по ремонту на 2021 год включили участки от села Мамонтово в сторону Кулунды (178-185 км), рядом с селом Буканским (с 158 по 167 км) и 13-километровый отрезок на подъезде к Кулунде.

"На 13-километровом участке перед Кулундой выполнят устройство защитных слоёв, – это повысит ровность и коэффициент сцепления колёс с дорогой, а также убережёт от разрушения нижние слои дорожной одежды", – уточнили федеральные дорожники.

Напомним, 400-километровый участок от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду планируют сделать полностью четырёхполосным.

Начать ремонт новой федеральной трассы хотели ещё в 2020 году. Но из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Полностью её приведут в нормативное состояние к 2024 году. Из федерального бюджета ежегодно на ремонт будут выделять около 1,5 миллиарда рублей.

Росавтодор принял на баланс третью федеральную трассу этой осенью. Причём разговоры об этом велись ещё с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи дороги на федеральный баланс.

И это без расходов на ремонт, с которым и так затянули ещё несколько лет назад. Таким образом, за счёт передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.

Качество дороги в Романовском, Родинском и Мамонтовском районах неоднократно вызывало недовольство автомобилистов. На ямы они жаловались губернатору Виктору Томенко даже в соцсетях.