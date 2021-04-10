В МЧС опровергли информацию о подтоплении домов в Солонешенском районе

Жители сёл Сибирячиха и Ануйское в социальных сетях сообщили о том, что из-за разлива реки Ануй в населённых пунктах затопило дома и фермы. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю эту информацию опровергли.

"10 апреля село Ануйское полностью отрезано от цивилизации – затор стоит метров 300 на дороге", – рассказал автор видео. Он также добавил, что всё это длится уже третьи сутки.

В МЧС уточнили, что из-за разлива реки дорога между сёлами Калининский и Сибирячиха действительно оказалась перекрыта. Также подтоплены хозпостройки местной турбазы, но до жилых домов вода не добралась.

На место подтопления выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона для оценки обстановки.

Ранее сообщалось, что власти Чарышского, Краснощёковского, Локтевского, Петропавловского, Курьинского, Усть-Калманского, Шипуновского, Третьяковского районов приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за паводка.