Тело мужчины нашли на берегу Пивоварки в Барнауле

Днём 10 апреля на берегу Пивоварки был обнаружен труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

В СК по Алтайскому краю начали проверку. При осмотре видимых повреждений на теле не обнаружили. Личность умершего предстоит установить.

"Тело мужчины без видимых телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что труп мужчины обнаружили в Змеиногорске в районе улиц Лелеснова и Строителей. Тело находилось около моста, который ведёт на улицу Ползунова с улицы Лелеснова, рядом со Старковской плотиной.