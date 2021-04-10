Рубцовчане предупреждают о подъёме уровня воды в реке Алей

Жители Рубцовска в социальных сетях публикуют фото и видео разлива реки Алей. Вода уже подтапливает деревья и движется в сторону городских улиц.
Подписчики сообщества "Инцидент Рубцовск" отмечают, что особенно заметен подъём уровня воды с улиц Тихвинской и Светлова. На видео горожанин снял, как затопило участок пешеходной зоны.
Ранее жители сёл Сибирячиха и Ануйское в социальных сетях сообщили о том, что из-за разлива реки Ануй в населённых пунктах затопило дома и фермы. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю эту информацию опровергли. Подтоплены хозпостройки местной турбазы, но до жилых домов вода не добралась.
Комментарии
Локтевский район сильно топит! Почему ни слова про нас?
Ну выж не утонули ещё.