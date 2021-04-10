Рубцовчане предупреждают о подъёме уровня воды в реке Алей

Жители Рубцовска в социальных сетях публикуют фото и видео разлива реки Алей. Вода уже подтапливает деревья и движется в сторону городских улиц.

Подписчики сообщества "Инцидент Рубцовск" отмечают, что особенно заметен подъём уровня воды с улиц Тихвинской и Светлова. На видео горожанин снял, как затопило участок пешеходной зоны.

Ранее жители сёл Сибирячиха и Ануйское в социальных сетях сообщили о том, что из-за разлива реки Ануй в населённых пунктах затопило дома и фермы. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю эту информацию опровергли. Подтоплены хозпостройки местной турбазы, но до жилых домов вода не добралась.