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Новости

Эксперт рассказал, как запретить телефону вас прослушивать

, ИА "Амител"
Всё, что вы говорите, может оказаться в интернете
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Современные смартфоны могут подслушивать без ведома владельца. Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в разговоре с радио Sputnik рассказал, как избежать этого.

По словам специалиста, лучший способ защитить себя – запретить использование микрофона для большинства приложений на телефоне. 

"Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию", – сказал Вакулин. 

Если вы не хотите копаться в настройках, то можете заменить свой смартфон на обычный кнопочный телефон. На таком устройстве почти нет приложений, которые смогут самостоятельно включать микрофон.

Ранее врач назвал смартфоны вредными для человека. Он объяснил, что если часто смотреть на экран, чтобы вспомнить что-то, то мозг привыкает к таким "подсказкам".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.04.2021 16:31
Евгений

Верить, что настройка прав использования микрофона действительно ограничивает использование - это как верить на слово.

Для сторонних приложений оно действительно так и будет. Но для самой операционки и других сервисов её разработчика всегда будут недокументированные лазейки.

Я уж не говорю, что микропрограммы, отслеживающие трафик, обнаруживают уже в самих процессорах.

10.04.2021 17:07
Ужос!!!

А по моим наблюдениям, за мной подсматривает УНИТАЗ!!!!

10.04.2021 17:21
Пионер

вот кляты пиндосы.... сидят, гады, слушают, кто детей из садика заберет

10.04.2021 18:13
гость

пальмовое масло точно вреднее, но почему то это никого не беспокоит

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