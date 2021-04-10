Эксперт рассказал, как запретить телефону вас прослушивать

Современные смартфоны могут подслушивать без ведома владельца. Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в разговоре с радио Sputnik рассказал, как избежать этого.

По словам специалиста, лучший способ защитить себя – запретить использование микрофона для большинства приложений на телефоне.

"Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию", – сказал Вакулин.

Если вы не хотите копаться в настройках, то можете заменить свой смартфон на обычный кнопочный телефон. На таком устройстве почти нет приложений, которые смогут самостоятельно включать микрофон.

Ранее врач назвал смартфоны вредными для человека. Он объяснил, что если часто смотреть на экран, чтобы вспомнить что-то, то мозг привыкает к таким "подсказкам".