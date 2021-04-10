Две иномарки столкнулись "лоб в лоб" на выезде из Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул"

Две иномарки столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле. Авария произошла неподалёку от поворота на плодопитомник "Цветы Алтая".

Согласно фотографиям, опубликованным очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", между автомобилями произошло лобовое столкновение. После удара один из них остался на дороге, а второй вылетел с проезжей части.

Информация об обстоятельствах происшествия и наличии пострадавших уточняется.

Напомним, что две жёстких аварии произошли в ночь с 3 на 4 апреля в Барнауле. На пересечении улиц Смирнова и Чеглецова столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП у обеих машин сильно повреждена передняя часть. Со слов очевидцев, один из участников аварии находился в нетрезвом состоянии.

Второе ДТП было зафиксировано на пересечении улиц Шукшина и Георгия Исакова. На фото, предоставленных очевидцем, один из автомобилей после столкновения врезался в столб, а второй отлетел в сугроб, откуда его забрал эвакуатор. Как сообщил очевидец, пострадавших не было, один из водителей был пьян и скрылся с места аварии.