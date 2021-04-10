Еще в одном селе Алтайского края затопило жилые дома

Несколько домов затопило водой из-за паводка в селе Советский путь Локтевского района. От стихии пострадали здания на улице Молодежная.

Как рассказывает владелец одного из домов, строение уже пережило три потопа, но что с ним после этого будет не ясно – ремонту здание уже не подлежит.

"В прошлый раз, когда был потоп в 2015 году получить возмещение от государства не получилось, были только слова, что нету ЧС – нету и помощи", — передает barnaul.insta слова Станислава Лоскутова.

В публикации призвали властей региона обратить внимание на ситуации с затоплением.

Напомним, что ранее 13 домов оказались подтоплены из-за поднятия уровня воды в реках. Стихийное бедствие задело четыре дома в селе Николаевка Поспелихинского района и девять домов в селе Успенка Локтевского района.