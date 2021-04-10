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13 домов и несколько дорог оказались подтоплены из-за паводка в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Уровень воды продолжит подниматься – спасатели ожидают вскрытие реки Чарыш
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

13 домов оказались подтоплены из-за поднятия уровня воды в реках. Стихия затопила четыре дома в селе Николаевка Поспелихинского района и девять домов в селе Успенка Локтевского района.

Как сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", также подтоплены приусадебные участки в сёлах Белоглазово, Озёрки, Ясная Поляна (Шипуновский район), Маралиха, Усть-Козлуха (Краснощёковский район), Калмыцкие Мысы.

Вода подтопила участок дороги в селе Карпово-2 – на месте дежурят спасатели с лодками для организации переправы. На контроле МЧС находится ситуация в Третьяковском районе – в селе Староалейском промыло дорогу, отрезаны пять жилых домов. В Усть-Пристанском районе в селе Нижнеозёрном через дорогу перелилась вода, однако движение транспорта высокой проходимости и грузового возможно. Сходная ситуация и в Солонешенском районе – подтоплена дорога Калининский – Сибирячиха.

С 10 по 11 апреля уровень воды продолжит подниматься, ожидается вскрытие реки Чарыш в районе совхоза Чарышский. Возможно достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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