Воскресенье, 11 Апрель, 05:27

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,17
€ 91,78
3°


4632688 +8704
Обь
75см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка людям

, ИА "Амител"
По мнению митрополита Волокамского Илариона, преступник не может ничему хорошему научить людей
Кадр: Осторожно, Собчак! / YouTube

Кадр: Осторожно, Собчак! / YouTube

В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка Виктора Мохова людям. По мнению митрополита Волокамского Илариона, преступник не может ничему хорошему научить людей.

Кроме того, как рассказал священник радиостанции "Говорит Москва", за Моховым также нужно круглосуточно следить, чтобы не произошло рецидива. Отдельно Иларион осудил и интервью скопинского маньяка с телеведущей Ксенией Собчак.

Напомним, что Виктор Мохов провёл в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привёз их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку. Освободили преступника в начале марта 2021 года.

22 марта ведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале видеоинтервью со скопинским маньяком, который четыре года держал в плену двух девочек-подростков и издевался над ними.

Общественники и коллеги-журналисты обвинили Собчак в беспринципности и отсутствии этических норм. Политики начали предлагать на законодательном уровне запретить осуждённым давать интервью.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:51
Такой день. Подтопление алтайских сёл паводком и труп мужчины у речки в Барнауле 0
23:31
Барнаульское "Динамо" вырвало победу у тольяттинской "Лады" 0
22:57
Эксперт Роспотребнадзора назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России 0
22:24
В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка людям 0
21:56
Троих россиян госпитализировали после переворота автобуса в Турции 0
21:25
Ещё в одном селе Алтайского края затопило жилые дома 0
20:54
Телескоп для наблюдения за Солнцем установят в барнаульском парке "Изумрудный" 0
20:26
Названа доля работающих по профессии жителей России 0
19:53
Российская туристка погибла при опрокидывании автобуса в Турции 0
19:21
В МЧС напомнили россиянам о новых правилах использования мангалов 0
18:56
13 домов и несколько дорог оказались подтоплены из-за паводка в Алтайском крае 0
18:25
Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию 5
17:53
В ленточном бору под Барнаулом создадут шесть новых мест для отдыха за 5,4 млн рублей 6
17:24
Эксперты назвали продукты, которые подорожают сильнее всего 1
16:52
Две иномарки столкнулись "лоб в лоб" на выезде из Барнаула 3
16:23
Ещё 8,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в России 0
15:56
Эксперт рассказал, как запретить телефону вас прослушивать 4
15:22
В Москве таксист изнасиловал уснувшую во время поездки пассажирку 3
14:53
Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов 0
14:17
Рубцовчане предупреждают о подъёме уровня воды в реке Алей 2
13:48
Илон Маск показал, как обезьяна со встроенным чипом играет в видеоигры 2
13:47
"Ростелеком" подарил "игровую" скорость участникам студенческой киберлиги 0
13:17
На оживлённом перекрёстке в Барнауле на два дня отключили светофор 0
12:51
Тело мужчины нашли на берегу Пивоварки в Барнауле 1
12:17
Авиасообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса 7
11:42
Число скончавшихся пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2,8 тысячи 2
11:18
Жительница алтайского села хотела продать дом, но стала жертвой мошенников 4
10:54
В МЧС опровергли информацию о подтоплении домов в Солонешенском районе 0
10:18
Австралийская боксёрша ходит на взвешивания в сексуальном нижнем белье 3
09:45
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара в Барнауле 5
09:07
Три высотных дома планируют построить на Потоке на месте аварийных бараков 44
08:45
Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 4,3% 2
08:23
Результат налицо. Люди до и после похудения 4
08:02
В Минздраве развеяли миф об ухудшении памяти с возрастом 9
07:35
Лестницы по весне считают. В Барнауле начали строить новую набережную на Оби 14
07:03
От Драчевского до Меняйло: кто представлял президента в Сибири за последние 20 лет 5
06:32
Последняя родительская суббота Великого поста: что нужно сделать в этот день? 1
06:04
Сильный ветер обещают в Алтайском крае 10 апреля 0
00:22
Скончался рэпер DMX 0
00:10
Крупный пожар в Барнауле локализовали на площади 1200 кв. м 2
23:55
Такой день. Подорожавшие яйца на Алтае и мощный пожар на барнаульских складах 0
23:35
В Барнауле рухнул горящий склад. Фото и видео 1
23:15
Площадь пожара на складах в Барнауле составила 800 "квадратов" 0
22:55
Житель Алтайского края украл 7 тысяч рублей с банковской карты подростка 0
22:32
Житель Алтайского края избил подростка палкой ради дорогостоящего телефона 1
22:14
Крупный пожар со взрывами произошёл в Барнауле. Фото и видео 0
21:48
В Барнауле начали строить высотку с семикомнатными квартирами 10
21:31
Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов COVID-19 0
21:11
Военные снова перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 1
20:51
Пострадавшему под камнепадом в Пакистане барнаульскому спортсмену стало лучше 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.