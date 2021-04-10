В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка людям

В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка Виктора Мохова людям. По мнению митрополита Волокамского Илариона, преступник не может ничему хорошему научить людей.

Кроме того, как рассказал священник радиостанции "Говорит Москва", за Моховым также нужно круглосуточно следить, чтобы не произошло рецидива. Отдельно Иларион осудил и интервью скопинского маньяка с телеведущей Ксенией Собчак.

Напомним, что Виктор Мохов провёл в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привёз их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку. Освободили преступника в начале марта 2021 года.

22 марта ведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале видеоинтервью со скопинским маньяком, который четыре года держал в плену двух девочек-подростков и издевался над ними.

Общественники и коллеги-журналисты обвинили Собчак в беспринципности и отсутствии этических норм. Политики начали предлагать на законодательном уровне запретить осуждённым давать интервью.