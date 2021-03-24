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Падение ниже дна: что говорят в России о фильме Собчак про скопинского маньяка?

, ИА "Амител"
Даже коллеги-журналисты обвинили Ксению Собчак в беспринципности и отсутствии этических норм

Блогер и ведущая Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. 22 марта она опубликовала на своём YouTube-канале видеоинтервью со скопинским маньяком, который четыре года держал в плену двух девочек-подростков и издевался над ними. За двое суток видео посмотрели почти 3 млн человек. Пользователи Сети и даже коллеги-журналисты обвинили Собчак в беспринципности, отсутствии этики и погоне за хайпом. Политики требуют на законодательном уровне запретить осуждённым давать интервью. Сама же Ксения заявляет, что её критикуют только завистники. Почему интервью со скопинским маньяком вызвало такую реакцию общества, в материале amic.ru.

1

Что вообще произошло?

3 марта 2021 года из колонии освободился Виктор Мохов, отсидевший 17 лет за то, что четыре года удерживал в бункере, насиловал и всячески истязал Катю Мартынову и Лену Самохину. В лапы маньяка девочки попали, когда им было 14 и 17 лет. В заточении одна из них трижды рожала от преступника.

Подробнее о том, что пришлось пережить девушкам, мы рассказывали здесь: "Заботливое чудовище. Что известно о скопинском маньяке, которого выпустили на свободу"

После того как Мохов освободился, Ксения Собчак сделала с ним видеоинтервью и выложила его на YouTube.

Причём до этого звёздная блондинка отрицала информацию, что её съёмочная группа приезжала в Скопин.

Телеграм-канал Mash написал, что за участие в фильме Собчак заплатила Мохову деньги. Об этом в телефонном разговоре якобы сообщил сам скопинский маньяк, отметив, что это "копейки" – 50 тысяч рублей и мебель в дом. Сама Собчак факт оплаты отрицает.

2
О чём Собчак говорила с маньяком?

Часовой фильм состоит из беседы с самим скопинским маньяком, следователем и одной из его жертв – Катей Мартыновой (ей было 14 лет, когда её поймал преступник). На камеру Мохов признался, что ему "в кайф" внимание журналистов, подробно рассказывал о своих жутких преступлениях. И сказал, что считает себя хорошим человеком, который "ну вот оступился немножко, с кем не бывает".

Также Мохов сообщил, что следил за судьбой своих жертв и знает, что у них происходит в жизни.

"Катя там жила – она не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена – нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", – с улыбкой сказал он на камеру.

3
А как к этой истории отнеслась жертва Мохова, тоже снявшаяся в фильме?

Катя Мартынова убеждена, что Мохов должен быть изгоем, а не гостем и не героем ТВ-программ.

По её мнению, приговор преступнику вынесли несправедливо. За украденные у девочек годы жизни, за издевательства, которые они были вынуждены всё это время терпеть, Мохов, по мнению Кати, должен был понести более суровое наказание.

"Ему дали 17 лет. Он нас с Леной изнасиловал не один раз, а примерно по 900. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. Значит, надо менять законы. То есть 900 раз изнасиловал – пусть 900 лет сидит в тюрьме", – сказала девушка.

4
Как отреагировала общественность на появление нового "героя"?
Очень бурно. Причём критикующих и негодующих отзывов подавляющее большинство. Возмущены как обычные пользователи Сети, так и журналисты, и политики.

Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев в своём Telegram-канале обвинил Собчак в беспринципности. А журналист Мария Арбатова сочла, что это очередная провокационная попытка привлечь к себе внимание: "После свадьбы на катафалке диалог с маньяком естественен, дальше хайпить только по некрофилии".

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обвинил Собчак в погоне за хайпом.

"Интервьюерша говорит, что это как интервью с Гитлером. Как же не взять, раз Гитлер? Масштаб не тот. Просто есть люди с плохо развитым обонянием и рвотным рефлексом. Они могут смотреть интервью со всякой мерзостью без тошноты. Ну или делать такие интервью. И ловить хайп. Потому что думают, что хайп, как и деньги, не пахнет. А это, опять же, не так", – сказал он.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить осуждённым за насилие давать интервью: "Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц. Дали деньги ему – 3 млн рублей, чтобы он дал интервью. <...> И он уже обещает снова заняться одной из бывших пленниц – это что такое?" – сказал глава ЛДПР.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал поступок Собчак "падением ниже дна".

Соосновательница сети взаимопомощи женщин "ТыНеОдна" Алена Попова также возмутилась тем, что из маньяка пытаются сделать "героя развлекательных ток-шоу, платят ему миллионы рублей, водят в рестораны". По её мнению, это за гранью добра и зла.

Жаркие споры разгорелись в комментариях под видео в YouTube и в "Инстаграме" светской львицы:

"Сейчас бы быть насильником, отсидеть, выйти, стать популярным давать интервью. Реалии современной жизни"

"Надо, говорит, опять ей заняться... Занавес, ребята!"

"Ну что ж. Ксения в очередной раз доказала, что дна для неё не существует".

Ксения,если бы этот человек убил кого-нибудь из ваших близких и родственников,вы бы тоже сделали интервью с ним?

5
Но ведь журналисты и раньше рассказывали о маньяках, почему эта история вызвала такую реакцию?

Людей возмутила информация, что Мохову за рассказы о его преступлении платят деньги, причем большие, в то время как его жертвы и их близкие не могут оправиться от пережитого ужаса. (Собчак утверждает, что никаких денежных переговоров с Моховым не вела).

"Вопрос простой. Собчак платила этой мрази за интервью? Если да, то это уже не просто "исследование зла" гражданочкой, а монетизация преступления маньяком. То есть Мохов продает свое преступление, боль жертв, а Собчак с радостью покупает", — написал Владимир Соловьев.

Возмущение зрителей вызвала и манера общения Собчак с Моховым: многие сочли, что она была уж слишком сочувственно-дружелюбная. "Он себя ощущает в присутствии Ксении Анатольевны — героем-любовником и жертвой одновременно. И она ему это позволяет, вместо того чтобы размазать тварь глаголом по гнилой стене", — сказал военный корреспондент "КП" Александр Коц.

А журналистка fontanka.ru Венера Галеева заявила, что фильм может стать пособием для начинающих преступников: Мохов рассказывает о том, что в колонии не так уж и плохо относятся к таким как он, подробно описывает свои преступления. А приглашенный следователь дает понять, что Мохов бесхарактерный, так как не смог убить своих жертв и рассказывает, на чем еще прокололся маньяк.

После фразы Мохова о желании снова заняться одной из своих жертв депутат Госдумы Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку "на возможное приготовление нового преступления со стороны" Мохова.

5
Что говорит сама Собчак по этому поводу?

Собчак называет интервью с Моховым журналистикой и все нападки на нее объясняет завистью. "Вы бы не могли взять с ним интервью. Он недоступен. И вам это известно". — ответила она критикующим ее коллегам-журналистам из других СМИ.

Своим подписчикам в Инстаграмм она написала, что это был осознанный выбор, ее личный и ее команды: "И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию. Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете".

"И это не сугубо профессиональный журналистский вопрос: должен ли автор предоставлять слово преступнику? Это общечеловеческий вопрос. Должен ли врач спасать жизнь закоренелым преступникам? На мой взгляд, не просто должен, а обязан", — заключила Собчак.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.03.2021 14:23
гость

четыре года удерживал в бункере, насиловал и всячески истязал Катю Мартынову и Лену Самохину

Этот человек освободился!!!??? Его 17 лет должны были насиловать и всячески истязать в тюрьме

24.03.2021 14:25
гость

Мохову за рассказы о его преступлении платят деньги, причем большие

Ну спонсоры Дождя, наверное

24.03.2021 14:26
гость

Вы бы не могли взять с ним интервью. Он недоступен

Другими словами, у вас нет столько бабок, чтобы он согласился дать вам интервью

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