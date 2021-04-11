Русская православная церковь создала документ о практике "изгнания бесов". По словам председателя комиссии по богословию митрополита Волоколамского Илариона, свод будет содержать историю практики экзорцизма, а также варианты её унификации и регламентации.

Как пишет РИА Новости, священник добавил, что документ скоро поступит в редакционную группу, где после внесения правок и изменений его могут представить как проект.

Подробности "изгнания бесов" до официальной публикации документа не разглашаются. Разработкой занималось Межсоборное присутствие – совещательный орган РПЦ, обсуждающий важные вопросы, касающиеся церковной жизни.