Учёные рассказали, как продлить жизнь на 28 лет

Отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет, считают учёные из Каролинского института, Швеция. Об этом пишет издание Express.

На протяжении 20 лет исследователи наблюдали за зависимыми от спиртного жителями Дании, Швеции и Финляндии и выяснили, что смертность среди пьющих значительно выше, чем среди остальных. Продолжительность их жизни в среднем сокращалась на 28 лет.

Специалисты напомнили, что алкоголь крайне негативно сказывается на здоровье. Даже в малых дозах спиртное повышает риск возникновения рака, слабоумия, импотенции и бесплодия, а также плохо влияет на работу печени, сердца и мозга.

Ранее нарколог Алексей Казанцев назвал самый вредный способ употребления алкоголя. По его словам, спиртное в любом случае наносит вред организму, однако сладкая газировка лишь усугубит ситуацию.