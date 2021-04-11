Фонтаны начали бить из-под земли в Горном Алтае

Природные фонтаны начали бить из-под земли у села Жана-Аул Кош-Агачского района, сообщили в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

"Предположительно, выходят грунтовые воды. Такое у нас происходит не впервые. Случаи выхода воды из-под земли учащаются. В прошлом году водяной столб достигал пяти метров в высоту", — рассказала и.о. главы сельского поселения Асемгуль Бакытова.

При этом чиновница заверила, что фонтаны для местных жителей не опасны, поскольку далеко находятся от села.

Ранее на Алтае эпично вскрылась река Белокуриха. Местная жительница успела снять самое начало стихии на камеру.