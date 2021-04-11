15 человек умерли в Алтайском крае от отравления алкоголем

Отравление от токсического действия алкоголя стало причиной смерти 15 человек в Алтайском крае в первом квартале 2021 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По предварительным данным за I квартал 2021 г. в Алтайском крае зарегистрировано 337 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя, из них со смертельным исходом — 15 случаев (4,5%)", — указывают в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре добавляют, что в структуре всех острых отравлений химической этиологии за указанный период спиртное занимают первое место (42,5%) и третью позицию по случаям со смертельным исходом (18,1%).

Напомним, 1 марта вступили в силу поправки к закону о регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края. Новая редакция закона ужесточает требования к заведениям общепита, реализующим спиртное.