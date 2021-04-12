Цену ДК Моторостроителей в Барнауле снизили на 15 млн рублей

Здание ДК Моторостроителей в Барнауле вновь выставили на торги. Первый аукцион был назначен на 5 апреля, однако он не состоялся: желающих приобрести недвижимость не нашлось.

Как пишет "Алтайская правда", в понедельник, 12 апреля, стартует приём заявок на новые торги. Он продлится до 18 мая. Сам аукцион состоится 24 мая. При этом цена снижена на 15,4 млн рублей: с прежних 154,2 млн до 138,8 млн.

Напомним, имущество обанкротившегося Алтайского моторного завода продают двумя лотами. Один из них – это ДК, второй – все остальные активы предприятия.

Площадь Дома культуры превышает 8 тысяч квадратных метров. В здании располагаются творческие и спортивные коллективы, автошколы и другие организации. Кроме того, в нём проходят концерты.