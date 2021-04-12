"Москвич" разорвало пополам на трассе Барнаул – Новосибирск

Жёсткое ДТП произошло на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Новосибирской области. Столкнулись "Москвич" и Toyota Carina. Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск", отечественный автомобиль в буквальном смысле разорвало пополам.
При этом, по словам очевидцев, водитель "Москвича" остался жив и убежал с места происшествия. О пострадавших пока информации нет.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай нашли автомобиль, в салоне которого лежало тело мужчины. Произошло это недалеко от посёлка Красноярка Усть-Коксинского района. По предварительным данным, 41-летний водитель не справился с управлением и слетел с трассы.
Комментарии
Москвич-распил?
Москвич - отгнил.
12.04.2021 10:29
- гость -
Не, скорее Москвич сгнил)))
"Спасибо, что живой!"
За рулем москвича явно сидел фокусник
А говорят, что старые машины не безопасны. После такой аварии водитель выжил и убежал на своих двоих
А зачем он убежал, если всё равно его личность мгновенно установят по машине?
12.04.2021 11:11
- гость -
Так потому что пьяный был, вот и выжил.
Так потому что пьяный был, вот и выжил.
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Пьяный человек ближе к Богу.
Пьяный просто расслаблен и поэтому даже удар переносит легче. И шока нет.