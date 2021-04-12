"Москвич" разорвало пополам на трассе Барнаул – Новосибирск

Жёсткое ДТП произошло на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Новосибирской области. Столкнулись "Москвич" и Toyota Carina. Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск", отечественный автомобиль в буквальном смысле разорвало пополам.

При этом, по словам очевидцев, водитель "Москвича" остался жив и убежал с места происшествия. О пострадавших пока информации нет.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай нашли автомобиль, в салоне которого лежало тело мужчины. Произошло это недалеко от посёлка Красноярка Усть-Коксинского района. По предварительным данным, 41-летний водитель не справился с управлением и слетел с трассы.