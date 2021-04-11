В Республике Алтай обнаружили тело мужчины в перевернувшейся иномарке

Труп мужчины обнаружили в перевёрнутом автомобиле вечером 9 апреля в двух километрах от посёлка Красноярка Усть-Коксинского района, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Полицейские установили, что ДТП произошло 8 апреля около 19:00 на 29-м километре трассы Талда – Тюнгур природный парк "Белуха".

"41-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corolla, при движении в направлении с. Тюнгур, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм автомобилист погиб на месте. Полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.