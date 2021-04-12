Алтайский край оказался в середине рейтинга по вовлечённости населения в малый бизнес

Алтайский край занял 48-е место в рейтинге российских регионов по вовлечённости населения в малый бизнес, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
По данным издания, в крае на долю работников малых и микропредприятий приходится 12,9% рабочей силы. При этом лидерами рейтинга стали Калининградская область и Хабаровский край – там на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы региона. За ними следуют Санкт-Петербург (23,6%) и Новосибирская область (22,8%).
Последние места рейтинга занимают Ингушетия, Тыва, Чечня, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия – там на малые и микропредприятия приходится менее 5% рабочей силы.
Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей населения, у которого есть дополнительные источники доходов.
Комментарии
вовлечённости населения в малый бизнес
это я так понимаю те которые "сами, все сами"...
Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшей долей населения, у которого есть дополнительные источники доходов.
так это-же жесточайший негатив - значит на доходы от основного источника прожить невозможно, приходится искать дополнительный )))
В 2000 - выявляли потребности и создавали под это бизнес. Сегодня надо придумать потребности и убедить аудиторию , что им это надо....... Ну и так под шумок срок жизни от года до 3 ех у такого ноу хау.