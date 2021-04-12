В Барнауле неизвестный ограбил офис микрозаймов и скрылся на автобусе

В Барнауле неизвестный мужчина с ножом напал на офис микрозаймов на улице Антона Петрова, 170г. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Злоумышленник ворвался в офис с ножом, взял 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления на автобусе 53-го маршрута.

"Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в тёмную куртку, чёрную шапку с отворотом, синие джинсы, чёрные ботинки", – говорится в сообщении.

На месте случившегося работает полиция.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в нападении на офис микрозаймов в Рубцовске. Он ворвался в помещение и, угрожая сотруднице ножом, забрал тысячу рублей.