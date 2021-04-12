В Барнауле неизвестный ограбил офис микрозаймов и скрылся на автобусе

В Барнауле неизвестный мужчина с ножом напал на офис микрозаймов на улице Антона Петрова, 170г. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Злоумышленник ворвался в офис с ножом, взял 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления на автобусе 53-го маршрута.
"Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в тёмную куртку, чёрную шапку с отворотом, синие джинсы, чёрные ботинки", – говорится в сообщении.
На месте случившегося работает полиция.
Ранее в Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в нападении на офис микрозаймов в Рубцовске. Он ворвался в помещение и, угрожая сотруднице ножом, забрал тысячу рублей.
Комментарии
Камер видеонаблюдения нет что ли?
Срочно запретить автобусы!!!!
Преступление и наказание перечитать, срочно!
Ха.
Бандит ограбил бандитов.
Земля крестьянам, вода матросам
Не обеднеют.
Самозанятый средний класс?
Это провокация Америки
Цены растут,работы мало или есть,но с неё не на что есть,радуйтесь у.тенисты,90-е возвращаются .
Судя по комментариям на Амике сегодня у Аборигена нет алиби
12.04.2021 12:09
- гость -
Не обеднеют.
Когда тебя в темном переулке ограбят, ты тоже не обеднеешь.
Вот и не платите маргиналам пособие. Они будут дальше грабить посреди дня.
"Злоумышленник ворвался в офис с ножом, взял 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления на автобусе 53-го маршрута. "
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Анекдот. Поди ещё и за проезд не заплатил?