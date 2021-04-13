В алтайском лесничестве высадят свыше 3 млн сосен

С началом сезона в Алтайском крае приступили к лесовосстановительным работам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Первыми к лесовосстановительным работам приступили лесоводы юго-западной части региона – Ключевского лесничества. В Покровском лесном питомнике начали готовить посадочный материал в пятницу, 9 апреля. В прошлом году лесокультурный сезон в регионе стартовал в это же время", – говорится в сообщении.

В 2021 году в Ключевском лесничестве высадят лесные культуры на площади 802 гектара – для этого уже заготовили свыше трёх миллионов сеянцев сосны обыкновенной. Породу будут высаживать как вручную, так и с использованием спецтехники.

"Всего в этом году в лесном фонде региона запланировано проведение лесовосстановительных мероприятий на площади 7,2 тысячи гектаров, в том числе лесные культуры высадят на территории 3,5 тысячи гектаров", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ещё две природные территории Алтайского края могут получить статус особо охраняемых.