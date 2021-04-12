Netflix будет производить контент в России

Сервис Netflix планирует производить контент в России. Первым проектом станет экранизация "Анны Карениной", пишет "Коммерсантъ".

Собеседники издания утверждают, что Netflix уже подписал контракт с "Газпром-медиа" на современную экранизацию Анны Карениной. Известно, что это будет сериал, но другие подробности не разглашаются.

Второй возможный проект – драматическая история, действие которой происходит в 90-х годах прошло века. По словам источника, автор сценария Михаил Шприц пытался продать свою идею нескольким российским сервисам, однако не достиг успеха. Переговоры идут также со студиями "Водород", "Среда", Star Media, Yellow, Black & White (YBW) и режиссёром Климом Шипенко.

Ранее сообщалось, что российским пользователям сервиса Netflix станут доступны субтитры, озвучка на русском языке и оплата в рублях.