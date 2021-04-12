Шесть "суперсервисов" планируют запустить на портале госуслуг в 2021 году

Правительство РФ планирует в 2021 году запустить шесть новых "суперсервисов" на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году на портале появятся такие сервисы, как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребёнка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Моё здоровье онлайн".

Ранее сообщалось, что продавать и покупать подержанные машины в России будут по-новому. С 1 мая 2021 года в силу вступают правила, согласно которым оформить сделку можно будет на портале "Госуслуги". О том, что нужно знать, чтобы продать машину с пробегом через интернет и чем грозит нововведение автомобилистам, – в материале amic.ru.