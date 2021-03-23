Автомобиль можно будет купить через "Госуслуги". Как это сделать и зачем придумали

Что, правда, можно будет купить или продать машину через интернет?

Да, уже с 1 мая 2021 года купить либо продать подержанный автомобиль можно будет через сайт "Госуслуги". Но важно понимать, что речь идёт именно об оформлении документов. То есть перед сделкой покупателю и продавцу всё же придётся встретиться лично. И эксперты это настоятельно рекомендуют.

Визуальный осмотр позволит оценить техническое состояние автомобиля, проверить документы. Если же вы не слишком хорошо разбираетесь в машинах, возьмите с собой знающего товарища или загоните авто для проверки на станцию техобслуживания.

Не забудьте запросить электронную проверку транспортного средства. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в виде запретов, обременений, узнаете, находится ли это транспортное средство в розыске или залоге. И только после этого оформляйте договор купли-продажи, в том числе в электронной форме, рекомендуют эксперты autonews.ru.