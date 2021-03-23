Автомобиль можно будет купить через "Госуслуги". Как это сделать и зачем придумали

Продавать и покупать подержанные машины в России будут по-новому. С 1 мая 2021 года в силу вступают правила, согласно которым оформить сделку можно будет на портале "Госуслуги". Что нужно знать, чтобы продать машину с пробегом через интернет и чем грозит нововведение автомобилистам, рассказывает amic.ru.
Да, уже с 1 мая 2021 года купить либо продать подержанный автомобиль можно будет через сайт "Госуслуги". Но важно понимать, что речь идёт именно об оформлении документов. То есть перед сделкой покупателю и продавцу всё же придётся встретиться лично. И эксперты это настоятельно рекомендуют.
Визуальный осмотр позволит оценить техническое состояние автомобиля, проверить документы. Если же вы не слишком хорошо разбираетесь в машинах, возьмите с собой знающего товарища или загоните авто для проверки на станцию техобслуживания.
Не забудьте запросить электронную проверку транспортного средства. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в виде запретов, обременений, узнаете, находится ли это транспортное средство в розыске или залоге. И только после этого оформляйте договор купли-продажи, в том числе в электронной форме, рекомендуют эксперты autonews.ru.
Предполагается, что с помощью сервиса госуслуг проверка истории автомобиля станет более прозрачной. И это позволит избежать покупки "неблагополучной" машины. А также значительно сократит ошибки при заключении договоров. Да и само оформление тоже будет проходить быстрее. Ведь данные о покупателе и продавце не придётся вносить вручную, не нужно будет распечатывать, а потом и хранить где-то бумажный договор: вся информация об участниках сделки загрузится автоматически из учётных записей пользователей. Такая сделка считается вполне безопасной.
Пакет документов включает в себя:
– паспорт транспортного средства (ПТС);
– свидетельство о регистрации (СТС);
– полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника.
Сразу определитесь: сохраняете вы госномер автомобиля или продаёте машину вместе с ним. Если оставляете, потребуется написать заявление в ГИБДД. Тогда номера будут закреплены за вами до регистрации следующего автомобиля.
Далее на сайт госуслуг необходимо "залить" весь пакет документов. Заверять их необходимо с помощью электронной подписи. После этого документ автоматически будет зарегистрирован в ГИБДД.
У продавца факт продажи автомобиля тоже будет зафиксирован в электронном виде. И это хорошо. Такой документ может пригодиться, если новый владелец не поставит машину на учёт в течение десяти дней. Ранее в таких случаях штрафы нового владельца приходили бывшему хозяину авто. Теперь же он сможет оперативно доказать, что машина уже ему не принадлежит.
Юридические лица и дилеры воспользоваться новой схемой оформления не смогут. Это связано с тем, что функция "Личный кабинет" доступна на "Госуслугах" только для граждан.
Можно. Пока запрета на составление рукописных договоров нет. Вы можете пройти все этапы при вашем личном участии.
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