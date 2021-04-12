"Я ковидный, мне терять нечего". Появилось видео нападения на офис микрозаймов в Барнауле

В Сети появилась видеозапись нападения на офис микрозаймов на улице Антона Петрова в Барнауле. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
Преступник вошёл в офис, потребовал от менеджера достать деньги из сейфа.
"Я ковидный, мне терять нечего!" – заявил злоумышленник.
Затем мужчина заставил девушку встать лицом к стене и считать вслух до двадцати, пока он не уйдёт.
О нападении на офис микрозаймов 12 апреля сообщили очевидцы. По словам пользователей соцсетей, добычей злоумышленника стали 20 тысяч рублей. Он забрал деньги и скрылся с места преступления на автобусе 53-го маршрута.
"Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в тёмную куртку, чёрную шапку с отворотом, синие джинсы, чёрные ботинки", – отмечалось в сообщении.
Комментарии
"Я ковидный, мне терять нечего!" — заявил злоумышленник.
Юморист, блин)))
Ковидный, не изличимый как рак 4 степени.
У меня ОРВИ, мне терять нечего.
Девушку заставил считать... Вслух! до 20!!! Без калькулятора!!!!
Вот садюга то...
У меня диарея - мне терять нечего
У меня грибок, мне терять нечего.
Люди добрые, помогите ковидному кто чем может.
На парацетамол и противовирусные по сегодняшним ценам может и не хватить.
12.04.2021 14:48
- гость -
Ковидный, не изличимый как рак 4 степени.(с)
Судя по тому, что устроили во всем мире, еще хуже, чем рак
Он поди деньги в автобусе оставил)
У меня что-то горло болит и сопельки - мне терять нечего!!!
Даже не поздоровался, фу какой невежливый...
Он просто сделал микрозайм. Он скоро всё вернёт.
12.04.2021 15:06
- гость -
Судя по тому, что устроили во всем мире, еще хуже, чем рак
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Что значит "устроили"? Чуму в Европе тоже устраивали? А испанку сто лет назад?
Что ж вам везде масонские заговоры мерещятся?
16:22 чуму и испанку они не заметили как пережил, а сейчас "маску надень" и "никуда не ходи" их лично коснулось
12.04.2021 16:28
- гость -
Ну да, 100 миллионов трупов и конечно не заметил.