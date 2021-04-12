"Я ковидный, мне терять нечего". Появилось видео нападения на офис микрозаймов в Барнауле

В Сети появилась видеозапись нападения на офис микрозаймов на улице Антона Петрова в Барнауле. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Преступник вошёл в офис, потребовал от менеджера достать деньги из сейфа.

"Я ковидный, мне терять нечего!" – заявил злоумышленник.

Затем мужчина заставил девушку встать лицом к стене и считать вслух до двадцати, пока он не уйдёт.

О нападении на офис микрозаймов 12 апреля сообщили очевидцы. По словам пользователей соцсетей, добычей злоумышленника стали 20 тысяч рублей. Он забрал деньги и скрылся с места преступления на автобусе 53-го маршрута.

"Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в тёмную куртку, чёрную шапку с отворотом, синие джинсы, чёрные ботинки", – отмечалось в сообщении.