Учёные выяснили, что собаки могут ревновать

Учёные из Оклендского университета выяснили, что собаки могут испытывать ревность. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы. Добровольцев поместили в комнаты двух типов: в одной находился флисовый цилиндр, а в другой – реалистичная кукла собаки. Оказалось, что животные, видя, как их хозяин играет с другим питомцем, проявляли признаки ревности. В то время как взаимодействие с флисовым конусом не вызвало у собак эмоций.

"Ещё рано говорить, испытывают ли собаки ревность так же, как мы, но теперь ясно, что они реагируют на ситуации, вызывающие ревность, даже если они происходят вне поля зрения", – отметили специалисты.

Ранее учёные назвали собак и кошек опасностью для человечества – домашние питомцы, по словам специалистов, оказывают негативное влияние на окружающую среду.