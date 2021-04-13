Учёные выяснили, что собаки могут ревновать

Учёные из Оклендского университета выяснили, что собаки могут испытывать ревность. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы. Добровольцев поместили в комнаты двух типов: в одной находился флисовый цилиндр, а в другой – реалистичная кукла собаки. Оказалось, что животные, видя, как их хозяин играет с другим питомцем, проявляли признаки ревности. В то время как взаимодействие с флисовым конусом не вызвало у собак эмоций.
"Ещё рано говорить, испытывают ли собаки ревность так же, как мы, но теперь ясно, что они реагируют на ситуации, вызывающие ревность, даже если они происходят вне поля зрения", – отметили специалисты.
Ранее учёные назвали собак и кошек опасностью для человечества – домашние питомцы, по словам специалистов, оказывают негативное влияние на окружающую среду.
Комментарии
Не входить! Пёс ревнует.
Собака по слуху и нюху знает чем хозяева в соседней комнате занимаются.
Учёные, блин... и ведь исследования проводили, деньги и время тратили! А просто хозяев собак и кошек спросили бы! И те, и другие способны ревновать!
Удивили. И без ученых давно известно. А уж какие ревнивые коты! Пусть дальше изучают
О блин, выходит, что я ученый, пошел за билетами в Окленд!
Нам как-то оставили малыша на денёк... котик наш был ещё жив. Не могли понять, что происходит с котом! Вёл себя неадекватно. А потом поняли. Когда я сидела с ребёнком на руках - кот запрыгнул на диван и стал головой и передними лапами сталкивать малыша с моих колен. Ревность... Были в шоке. Всё внимание должно быть домашнему любимцу и никак иначе.
Животные это живые существа. Им присущи эмоции , не такие сильные как у человека, но практически весь спектр. А вот способности мыслить у них нет, они ведомы инстинктами.
чего возбудились-то, граждане деньги осваивают )))
способности мыслить у них нет
Сразу понятно: у вас нет КОТА!!!!
Самые ревнивые это карманные животные, чем меньше псинка тем больше у нее "психических" заскоков.