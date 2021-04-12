Праздник "Цветение маральника" вновь состоится в Алтайском крае

Открытие традиционного весеннего праздника "Цветение маральника" состоится 1 мая на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщает Алтайтурцентр.

Гостей ждут экскурсии к местам цветения растения и различные развлекательные мероприятия. Подробную программу праздника опубликуют ближе к дате.

Как отмечает пресс-центр, цветущий маральник является одним из туристических брендов Алтайского края, который привлекает в регион тысячи людей на майские выходные. Сам праздник дважды получал высшую награду национальной премии Russian Event Awards, а в 2018 году он собрал более 30 тысяч человек.

Напомним, что в 2020 году праздник "Цветение маральника" отменили из-за пандемии коронавируса.