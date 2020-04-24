Власти Алтайского края вынуждены отказаться от официального открытия летнего турсезона в регионе. Праздник "Цветение маральника", выпадающий на последние числа апреля, проводиться не будет. Пока под вопросом и "День России" на "Бирюзовой Катуни". Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, отвечая на вопрос amic.ru.

Чиновник признал, что из-за коронавируса регион уже пострадал. В частности, был отменен ряд крупных туристических выставок, в том числе международных, где можно было бы презентовать потенциал Алтайского края.

Вслед за несостоявшимся "Цветением маральника" следующий крупный событийный фестиваль в регионе – это "День России" на "Бирюзовой Катуни". Традиционно он проходит 12 июня. В нынешнем году его проведение под вопросом из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

"Официального решения пока у нас нет, прорабатывается вопрос о проведении части мероприятий в формате онлайн. Кроме того, фестиваль может быть перенесен на сентябрь", – сообщил Дешевых. По его словам, окончательное решение будет принято позже.