Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Напомним, решение о закрытии авиасообщения с двумя странами оперштаб принял накануне, 12 апреля. Причина – в неблагополучной ситуации по коронавирусу. При этом, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, из Танзании туристы привозят не только ковид, но и малярию: с начала года зафиксировано 11 подобных случаев, из которых два – тяжёлые.

По словам Голиковой, Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, купившим туры в Турцию, включая финансовую поддержку.

Добавим, что, по данным АТОР, на период с 15 апреля по 31 мая путешествия в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян.