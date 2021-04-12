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Россия приостановит полёты в Турцию и Танзанию на 1,5 месяца

, ИА "Амител"
В первую очередь речь идёт о чартерах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Из-за прироста заразившихся коронавирусом в Турции и Танзании Россия приостановит авиасообщение с этой страной на 1,5 месяца. Об этом информирует РБК со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. 

Издание пишет, что оперштаб решил приостановить полёты с 15 апреля по 1 июня. В первую очередь речь идёт о чартерных перевозках. Коснётся ли это регулярных рейсов, пока неизвестно.

Решение принято на фоне роста числа заражённых коронавирусом в Турции и Танзании. Так, в Турции, согласно данным университета Джона Хопкинса, 8 апреля выявили почти 56 тысяч случаев заражения. Рост за неделю составил 37%. 

О возможном закрытии авиасообщения с Турцией СМИ информировали ещё 10 апреля. Тогда власти предположили, что часть рейсов всё-таки могут оставить. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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