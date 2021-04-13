В одной из многоэтажек Барнаула разорвало мусоропровод

Фото: instagram.com/barnaul.insta

Жильцы дома по адресу Юрина, 182, в Барнауле поделились кадрами инцидента, произошедшего в одном из подъездов многоэтажки вечером 12 апреля. Судя по фото, мусоропровод буквально разорвало на части. Кадры опубликованы на странице barnaul.insta в Instagram.

По словам жильцов, мусоропровод давно запаян, однако кто-то умудрился бросить туда окурок. В результате произошло возгорание, труба накалилась и лопнула. Впрочем, некоторые комментаторы попытались найти связь между инцидентом и обрушением дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ-2.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, по сводке происшествие прошло как пожар. На месте работали две автоцистерны. Площадь пожара составила три квадратных метра. Предварительная версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Напомним, в феврале 2020 года в доме на ул. 65 лет Победы в Барнауле произошёл взрыв мусоропровода. Вероятной причиной инцидента тогда называлось воспламенение использованного аэрозольного баллончика.