Момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео

В Сети появилось видео момента обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2. Соответствующими кадрами с камер видеонаблюдения поделился Telegram-канал "112".
Напомним, труба на ТЭЦ-2 Барнаула рухнула вечером 11 апреля. В городе ввели режим повышенной готовности. Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам мониторить температуру в зданиях, относящихся к ТЭЦ.
Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Ожидается, что работу теплоэлектроцентрали восстановят за четыре дня.
Комментарии
Ну, и где видео? Типа "видео есть, но мы вам не покажем"?
12.04.2021 16:34
Митенька ржевский
Ну, и где видео? Типа "видео есть, но мы вам не покажем"?
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Видео есть, после заголовка, перед текстом. У тебя, поди, блокировщики стоят?
ровненько упала
На смартфоне у меня этого видео нет, на стационарном компьютере все нормально показывает.
Это неудачный пуск ФалкинРаша приуроченный ко дню Космонавтики!