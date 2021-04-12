Момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео

В Сети появилось видео момента обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2. Соответствующими кадрами с камер видеонаблюдения поделился Telegram-канал "112".

Напомним, труба на ТЭЦ-2 Барнаула рухнула вечером 11 апреля. В городе ввели режим повышенной готовности. Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам мониторить температуру в зданиях, относящихся к ТЭЦ.

Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Ожидается, что работу теплоэлектроцентрали восстановят за четыре дня.