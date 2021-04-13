В Барнауле стали чаще гореть мусорные баки

Пожарные фиксируют возгорания на контейнерных площадках в барнаульских многоэтажках. По мнению специалистов, проблему усугубляет неосторожное обращение с огнём.

Чаще всего причиной возгораний становятся незатушенные окурки и целенаправленные поджоги мусора. При этом подчёркивается, что для восстановления контейнеров нужны большие средства.

"Само оборудование установит мусоровывозящая компания, а вот облагораживать территорию придётся управляющим компаниям за счёт средств собственников, поскольку контейнерные площадки входят в общедомовое имущество", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация города просит жильцов проявлять бдительность и в случае задымления незамедлительно сообщать об этом в МЧС.

Ранее жители дома по адресу Юрина, 182, рассказали о том, что в результате пожара в подъезде перегрелся и лопнул мусоропровод. Несмотря на то, что труба давно запаяна, кто-то бросил туда окурок, отчего и начался пожар.